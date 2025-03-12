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У «Зенита» две победы и ничья после зимней паузы, команда Семака не пропускала. Дальше – «Спартак»

«Зенит» не потерпел ни одного поражения после возобновления сезона.

Сегодня команда Сергея Семака одолела «Ростов» (1:0) в Фонбет Кубке России.

Также после паузы действующие чемпионы страны победили «Факел» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (0:0).

16 марта «Зенит» выступит в гостях у «Спартака» в Мир РПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoFONBET Кубок России
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