У «Зенита» две победы и ничья после зимней паузы, команда Семака не пропускала. Дальше – «Спартак»
«Зенит» не потерпел ни одного поражения после возобновления сезона.
Сегодня команда Сергея Семака одолела «Ростов» (1:0) в Фонбет Кубке России.
Также после паузы действующие чемпионы страны победили «Факел» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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