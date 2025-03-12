У «Зенита» две победы и ничья после зимней паузы, команда Семака не пропускала. Дальше – «Спартак»

«Зенит» не потерпел ни одного поражения после возобновления сезона.

Сегодня команда Сергея Семака одолела «Ростов» (1:0) в Фонбет Кубке России. Также после паузы действующие чемпионы страны победили «Факел» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (0:0). 16 марта «Зенит » выступит в гостях у «Спартака» в Мир РПЛ .