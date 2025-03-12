Семин о Хвиче в «ПСЖ»: «Играет блестяще. Он полностью вошел в команду, стал важной фигурой. Тройка: Кварацхелия, Барколя и Дембеле одна из лучших в Европе»

Юрий Семин оценил игру Хвичи Кварацхелии за «ПСЖ».

«ПСЖ» прошел «Ливерпуль» в 1/8 финала ЛЧ (1:1 – общий счет, 4:1 – по пенальти).

«Этот матч, на мой взгляд, был лучшим в этой Лиге чемпионов. Лучшая игра по качествам, по эмоциям, по всему. Совершенно другой «ПСЖ». И после Мбаппе они стали больше командой, потому что много атакуют, но и все обороняются. В защиту идут и Хвича, и Дембеле , и Барколя. Они стали более сплоченной командой.

Кварацхелия играет блестяще. Когда надо – на команду, когда надо, совершает индивидуальные действия. Баланс всех действий говорит о том, что он полностью вошел в команду и стал важной фигурой. Тройка нападающих: Хвича, Барколя и Дембеле, на мой взгляд, одна из лучших в Европе.

Если в начале чувствовалось, что ему не нравится играть на позиции центрального нападающего, то сейчас он получает удовольствие. Большой объем работы на команду. Закономерно «ПСЖ » прошли дальше», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».