Компани о 2:0 с «Байером» в ЛЧ: «Ребята снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться»

Венсан Компани высказался о выходе «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб победил «Байер » в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 3:0) и пробился в следующий раунд, где встретится с «Интером».

«Я думаю, что ребята сегодня снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться.

Я думаю, что второй тайм был очень интересным. В первом тайме мы прессинговали как обычно. Мы знали, что у нас не будет много моментов, но мы создали несколько.

Во втором тайме мы хорошо защищались, хотя у них было много атакующих игроков на поле. Но мы все равно упорно боролись, надежно защищались при навесах – и все еще были опасны у ворот соперника. Мы показали хороший баланс.

Я с нетерпением жду встречи с «Интером», но между ними еще несколько игр. Моя работа — всегда готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Баварии».