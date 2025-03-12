Компани о 2:0 с «Байером» в ЛЧ: «Ребята снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться»
Мюнхенский клуб победил «Байер» в ответном матче 1/8 финала турнира (2:0, первая игра – 3:0) и пробился в следующий раунд, где встретится с «Интером».
«Я думаю, что ребята сегодня снова показали, насколько они голодны и чего хотят добиться. Мы победили, но я не хочу слишком обольщаться.
Я думаю, что второй тайм был очень интересным. В первом тайме мы прессинговали как обычно. Мы знали, что у нас не будет много моментов, но мы создали несколько.
Во втором тайме мы хорошо защищались, хотя у них было много атакующих игроков на поле. Но мы все равно упорно боролись, надежно защищались при навесах – и все еще были опасны у ворот соперника. Мы показали хороший баланс.
Я с нетерпением жду встречи с «Интером», но между ними еще несколько игр. Моя работа — всегда готовиться к следующей игре», – сказал главный тренер «Баварии».
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