«У «Интера» заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. С «Фейеноордом» ребята были великолепны». Индзаги о выходе в 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги игры с «Фейеноордом».

Миланский клуб одержал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первая игра – 2:0) и вышел в следующий раунд, где встретится с «Баварией».

«Ребята были великолепны. Я продолжаю хвалить их, потому что они этого заслуживают. Эти ребята выкладываются полностью и действительно заслуживают всей похвалы за то, что они делают.

«Бавария» – крепкая и очень команда, которую очень хорошо тренируют. Мы будем играть так, как играли всегда. Мы надеемся, что все будут готовы к матчу, и мне жаль, что Аслани получил желтую карточку. Сегодня на поле вышли два парня из молодежной команды [Томас Беренбрух и Маттео Кокки], и они тоже будут нам полезны.

Я прекрасно понимаю, что значит тренировать «Интер ». Было много радостей и разочарований. Ты стараешься достойно проводить каждую игру и каждое соревнование. С каждым днем ты узнаешь все больше и больше.

У этой команды заложено в ДНК стремление бороться за победу всех турнирах. Мы знаем, что нам приходится тратить много энергии, но именно поэтому этих ребят всегда нужно поддерживать. Я делаю это, и наши болельщики всегда делают то же самое», – сказал Индзаги .