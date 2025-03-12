ПСВ компенсирует фанатам расходы на билеты на ответный матч с «Арсеналом» в Лондоне после поражения 1:7. Клуб потратит более 200 тысяч евро

ПСВ потратит более 200 тысяч евро на компенсацию билетов болельщикам.

Нидерландский клуб объявил, что компенсирует расходы на билеты для фанатов, которые отправятся в Лондон на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» в среду. Такой жест стал реакцией на поражение команды со счетом 1:7 в первом матче.

ПСВ заплатит более чем 200 000 евро.

«После неудачного результата в домашнем матче на прошлой неделе ваша поддержка и присутствие особенно ценны», – говорится в письме клуба, отправленном болельщикам, купившим билеты.