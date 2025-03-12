ПСВ компенсирует фанатам расходы на билеты на ответный матч с «Арсеналом» в Лондоне после поражения 1:7. Клуб потратит более 200 тысяч евро
ПСВ потратит более 200 тысяч евро на компенсацию билетов болельщикам.
Нидерландский клуб объявил, что компенсирует расходы на билеты для фанатов, которые отправятся в Лондон на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Арсенала» в среду. Такой жест стал реакцией на поражение команды со счетом 1:7 в первом матче.
ПСВ заплатит более чем 200 000 евро.
«После неудачного результата в домашнем матче на прошлой неделе ваша поддержка и присутствие особенно ценны», – говорится в письме клуба, отправленном болельщикам, купившим билеты.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости