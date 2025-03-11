В матче «Барсы» и «Бенфики» сделали паузу, чтобы соблюдающие пост в Рамадан Ямаль, Актюркоглу и Кекчю могли попить

В матче «Барселоны» и «Бенфики» сделали паузу из-за Рамадана.

Команды проводят ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).

На 16-й минуте встречи арбитр Франсуа Летексье сделал паузу, чтобы соблюдающие пост Ламин Ямаль, Керем Актюркоглу и Оркун Кекчю могли попить.

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой тоже не приветствуются.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бенфика».