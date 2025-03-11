В матче «Барсы» и «Бенфики» сделали паузу, чтобы соблюдающие пост в Рамадан Ямаль, Актюркоглу и Кекчю могли попить
В матче «Барселоны» и «Бенфики» сделали паузу из-за Рамадана.
Команды проводят ответную игру в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, первый тайм).
На 16-й минуте встречи арбитр Франсуа Летексье сделал паузу, чтобы соблюдающие пост Ламин Ямаль, Керем Актюркоглу и Оркун Кекчю могли попить.
В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начался 1 марта и закончится 30 марта. Во время поста верующие люди отказываются от еды и питья от рассвета и до заката. После захода солнца происходит вечерняя трапеза, излишества на которой тоже не приветствуются.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Бенфика».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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