Анчелотти перед ответным матчем с «Атлетико»: «Отрабатывать пенальти сложно – воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящей игре с «Атлетико».

Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 12 марта. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.

– Мы мотивированы. Как и всегда в этом турнире. Это сложный матч, и мы это знаем. Но мы уверены, что продолжим борьбу в этом турнире, который является особенным.

– Ознаменует ли этот матч весь сезон?

– Это матч, который позволяет нам продолжать мечтать, как в предыдущие годы. В этом году 1/8 финала будет, чем в предыдущие годы, но у нас все еще есть уверенность в себе, которая позволяет нам продолжать бороться.

– После прихода Симеоне противостояния «Реала» и «Атлетико» стали более равными, за исключением Лиги чемпионов. Почему так?

– Насколько я помню, все наши матчи были напряженными и равными. Завтра будет точно так же. Результат зависит от мелких деталей. Так было всегда и будет завтра.

– Самым ценным игроком первого матча был признан Родриго, но Браим был очень хорош. Модрич тоже. Если Браим и Модрич не сыграют, будет ли это несправедливо по отношению к ним?

– У меня больше одиннадцати игроков. И те, кто выйдут, внесут свой вклад. Хорошо проведенная замена может изменить ситуацию к лучшему.

– Планируете ли вы отрабатывать пенальти? Ставите ли вы задачу избегать избежать желтых карточек?

– Цель ясна: мы хотим выйти в четвертьфинал. Как угодно. А отрабатывать пенальти сложно. Воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем. В данный момент мы думаем о том, как хорошо спланировать подход к матчу, – сказал Анчелотти .