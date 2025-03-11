Анчелотти перед ответным матчем с «Атлетико»: «Отрабатывать пенальти сложно – воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем»
Команды проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 12 марта. Первая игра завершилась победой «сливочных» со счетом 2:1.
– Мы мотивированы. Как и всегда в этом турнире. Это сложный матч, и мы это знаем. Но мы уверены, что продолжим борьбу в этом турнире, который является особенным.
– Ознаменует ли этот матч весь сезон?
– Это матч, который позволяет нам продолжать мечтать, как в предыдущие годы. В этом году 1/8 финала будет, чем в предыдущие годы, но у нас все еще есть уверенность в себе, которая позволяет нам продолжать бороться.
– После прихода Симеоне противостояния «Реала» и «Атлетико» стали более равными, за исключением Лиги чемпионов. Почему так?
– Насколько я помню, все наши матчи были напряженными и равными. Завтра будет точно так же. Результат зависит от мелких деталей. Так было всегда и будет завтра.
– Самым ценным игроком первого матча был признан Родриго, но Браим был очень хорош. Модрич тоже. Если Браим и Модрич не сыграют, будет ли это несправедливо по отношению к ним?
– У меня больше одиннадцати игроков. И те, кто выйдут, внесут свой вклад. Хорошо проведенная замена может изменить ситуацию к лучшему.
– Планируете ли вы отрабатывать пенальти? Ставите ли вы задачу избегать избежать желтых карточек?
– Цель ясна: мы хотим выйти в четвертьфинал. Как угодно. А отрабатывать пенальти сложно. Воссоздать атмосферу, психологическую ситуацию... В данный момент мы об этом не думаем. В данный момент мы думаем о том, как хорошо спланировать подход к матчу, – сказал Анчелотти.
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