Мареска о фанатах «Челси»: «Когда команда создает столько моментов, вы должны быть счастливы. Футбол – это не просто игра на PlayStation, каждый матч сложен»

Энцо Мареска заявил, что не намерен менять тактику «Челси».

В воскресенье «синие» победили «Лестер » (1:0) в АПЛ благодаря голу Марка Кукурельи на 60-й минуте.

Болельщики на «Стэмфорд Бридж» были недовольны игрой команды, выражая разочарование громкими реакциями на осторожную игру хозяев.

«Люди должны понять, что это наш путь и стиль, и именно так мы собираемся играть. Когда команда создает столько моментов, сколько создали мы, вы должны быть счастливы. Это непросто.

Если вы думаете, что футбол – это просто игра на PlayStation и выигрывать легко, то это не так – каждый матч сложен. Игроки были просто фантастическими», – заявил главный тренер «Челси » Мареска .