Лапорта об отмене матча «Барсы» из-за смерти врача: «Миньярро умер во время тренировки команды – все были потрясены и опечалены. Благодарю за понимание Ла Лигу, «Осасуну», судей и болельщиков»

Жоан Лапорта выразил соболезнования в связи со смертью врача «Барселоны».

Вчера каталонский клуб сообщил о смерти члена медицинского штаба, 40-летнего Карлеса Миньярро. В связи с этим был перенесен матч 27-го тура Ла Лиги против «Осасуны».

«Карлес Миньярро скончался днем во время тренировки команды. Как вы можете себе представить, игроки, персонал, тренер – все были очень опечалены. Это огромное горе. Все мы любили этого человека. Он приезжал на все матчи и помогал всем, а не только игрокам. Он никому не отказывал и был отличным врачом.

Такие моменты делают нас сильнее. Попросить о переносе матча было лучшим решением. Мы немедленно связались с президентом Ла Лиги, чтобы объяснить ситуацию. Он прекрасно все понял, и все процедуры по переносу матча были начаты.

«Осасуна » в лице президента продемонстрировала полное понимание. Они поняли все с первых мгновений. Они повели себя выдающимся образом. Я также хочу поблагодарить за понимание судей.

Это очень печальная новость для «Барселоны». Все мы шокированы, это было неожиданно. Игроки были очень потрясены. Мы связались с его матерью и женой, мы хотим обеспечить им максимальный комфорт. У Карлеса осталось двое детей, Жерар и Ана. Мы окажем им всю необходимую поддержку.

Мы попросили всех сосьос и болельщиков, приехавших на матч, отнестись с пониманием. Когда мы объявили об отмене матча по громкой связи, болельщики безоговорочно поддержали нас. Спасибо вам всем», – сказал президент «Барселоны» каналу Barca One.