Сын Буффона дебютировал в профессиональном футболе. 17-летний вингер вышел на замену за «Пизу» в матче Серии Б

Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в профессиональном футболе.

17-летний вингер Луи Буффон вышел на поле на 83-й минуте матча Серии Б против «Специи», когда его «Пиза» уступала со счетом 2:3.

В последние недели сын бывшего голкипера сборной Италии и «Ювентуса » также дебютировал за сборную Чехии до 18 лет – страны, откуда родом его мать.

«Пиза » в итоге уступила «Специи» (2:3). Буффон-младший присоединился к команде в 2023 году и в этом сезоне регулярно играет за команду U19 в молодежном чемпионате Примаверы, где забил 6 голов.