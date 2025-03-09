Сын Буффона дебютировал в профессиональном футболе. 17-летний вингер вышел на замену за «Пизу» в матче Серии Б
Сын Джанлуиджи Буффона дебютировал в профессиональном футболе.
17-летний вингер Луи Буффон вышел на поле на 83-й минуте матча Серии Б против «Специи», когда его «Пиза» уступала со счетом 2:3.
В последние недели сын бывшего голкипера сборной Италии и «Ювентуса» также дебютировал за сборную Чехии до 18 лет – страны, откуда родом его мать.
«Пиза» в итоге уступила «Специи» (2:3). Буффон-младший присоединился к команде в 2023 году и в этом сезоне регулярно играет за команду U19 в молодежном чемпионате Примаверы, где забил 6 голов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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