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Лукаку забил 10+ голов в 12 сезонах в топ-5 лиг, начиная с АПЛ-2012/13. С тех пор только у Левандовского больше – 13

Ромелу Лукаку выдает стабильные показатели результативности.

Нападающий «Наполи» отличился в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины». 

На счету Лукаку теперь 10 голов в нынешнем чемпионате. Нынешний сезон стал 12-м для бельгийца с 10+ голами в топ-5 лиг. 

С момента своего первого голевого сезона в первой пятерке европейских чемпионатов (за «Вест Бромвич» в сезоне-2012/13) только Роберт Левандовски (13) забил 10+ голов в большем количестве сезонов, чем Лукаку. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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