Лукаку забил 10+ голов в 12 сезонах в топ-5 лиг, начиная с АПЛ-2012/13. С тех пор только у Левандовского больше – 13
Ромелу Лукаку выдает стабильные показатели результативности.
Нападающий «Наполи» отличился в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины».
На счету Лукаку теперь 10 голов в нынешнем чемпионате. Нынешний сезон стал 12-м для бельгийца с 10+ голами в топ-5 лиг.
С момента своего первого голевого сезона в первой пятерке европейских чемпионатов (за «Вест Бромвич» в сезоне-2012/13) только Роберт Левандовски (13) забил 10+ голов в большем количестве сезонов, чем Лукаку.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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