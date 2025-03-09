Лукаку забил 10+ голов в 12 сезонах в топ-5 лиг, начиная с АПЛ-2012/13. С тех пор только у Левандовского больше – 13

Ромелу Лукаку выдает стабильные показатели результативности.

Нападающий «Наполи » отличился в матче 28-го тура Серии А против «Фиорентины».

На счету Лукаку теперь 10 голов в нынешнем чемпионате. Нынешний сезон стал 12-м для бельгийца с 10+ голами в топ-5 лиг.

С момента своего первого голевого сезона в первой пятерке европейских чемпионатов (за «Вест Бромвич » в сезоне-2012/13) только Роберт Левандовски (13) забил 10+ голов в большем количестве сезонов, чем Лукаку.