Ромелу Лукаку: «Моуринью – победитель, никогда ничего дурного о нем не скажу. В «Роме» у него была не самая сильная команда, но он все равно преуспел. И в Турции прекрасно работает»

Ромелу Лукаку тепло отозвался о Жозе Моуринью.

«Жозе – победитель. Я работал с ним дважды, в «Манчестер Юнайтед » и «Роме». Между ним и кем-то еще что-то произошло, я не хотел в это вмешиваться.

Я никогда ничего дурного о Жозе не скажу. В «Роме» у него была не самая сильная команда, но он все равно преуспел.

Я всегда желаю ему только успехов. Он и в Турции прекрасно работает», – сказал форвард «Наполи » в интервью Corriere dello Sport.