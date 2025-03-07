Ромелу Лукаку: «Моуринью – победитель, никогда ничего дурного о нем не скажу. В «Роме» у него была не самая сильная команда, но он все равно преуспел. И в Турции прекрасно работает»
Ромелу Лукаку тепло отозвался о Жозе Моуринью.
«Жозе – победитель. Я работал с ним дважды, в «Манчестер Юнайтед» и «Роме». Между ним и кем-то еще что-то произошло, я не хотел в это вмешиваться.
Я никогда ничего дурного о Жозе не скажу. В «Роме» у него была не самая сильная команда, но он все равно преуспел.
Я всегда желаю ему только успехов. Он и в Турции прекрасно работает», – сказал форвард «Наполи» в интервью Corriere dello Sport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Eurosport
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