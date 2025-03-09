«Акрон» заменил вратаря Васютина в перерыве матча с «Крыльями» – из-за мышечного повреждения

«Акрон» поменял вратаря в перерыве матча с «Крыльями Советов».

Голкипер Сергей Волков вышел на замену в перерыве матча 20‑го тура Мир РПЛ вместо Александра Васютина (1:0, второй тайм).

В первой половине встречи Васютин отразил все шесть ударов в створ ворот «Акрона ». Еще один раз футболисты «Крыльев Советов » попали в перекладину.

По информации «Матч ТВ », голкипер заменен из-за мышечного повреждения.