«Акрон» заменил вратаря Васютина в перерыве матча с «Крыльями» – из-за мышечного повреждения
«Акрон» поменял вратаря в перерыве матча с «Крыльями Советов».
Голкипер Сергей Волков вышел на замену в перерыве матча 20‑го тура Мир РПЛ вместо Александра Васютина (1:0, второй тайм).
В первой половине встречи Васютин отразил все шесть ударов в створ ворот «Акрона». Еще один раз футболисты «Крыльев Советов» попали в перекладину.
По информации «Матч ТВ», голкипер заменен из-за мышечного повреждения.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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