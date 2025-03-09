Реднапп об «МЮ»: «Бруну при Фергюсоне расставлял бы конусы и раздавал манишки. Будь эти игроки в команде, когда я тренировал, я бы точно знал, как победить на «Олд Траффорд»
«Рубен Аморим нравится мне как тренер, но потребуются годы, чтобы изменить все к лучшему... Если это вообще возможно. «Юнайтед» является великим клубом лишь благодаря имени. В «Юнайтед» времен Ферги вы увидели бы суперзвезд везде – Аморима устроила бы всего одна.
Бруну Фернандеш ближе всех [к уровню того состава], но лишь в точки зрения места в команде. У него не было бы шансов попасть в основной состав. Кого бы вы убрали? Гиггза, Скоулза, Бекхэма, Роя Кина, Пола Инса, или даже Никки Батта или Даррена Флетчера? Ни за что.
Если Тедди Шерингем и Оле-Гуннар Сульшер изо всех сил старались попасть в состав, то Фернандеш бы всего лишь расставлял конусы и раздавал манишки.
И вот что я вам скажу: если бы Бруну и компания были в «МЮ», когда я был тренером, я бы знал все о том, как победить на «Олд Траффорд», – сказал экс-тренер «Тоттенхэма».
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