«Реал» не продаст Родриго летом – его считают ключевым игроком в важных матчах. Вингер интересен «Ман Сити» и клубам Саудовской Аравии (Marca)
«Реал» не планирует расставаться с Родриго ближайшим летом.
По данным Marca, что в клубе считают вингера важной частью проекта в сезоне-2025/26. Игроки и тренерский штаб «Реала» считают, что Родриго способен делать разницу в важнейших матчах, сам бразилец также хочет остаться в команде.
Сообщается, что интерес к Родриго проявляют «Манчестер Сити» и клубы Саудовской Аравии. На данный момент «Реал» не получал официальных предложений по бразильцу, но в клубе не сомневаются по поводу его будущего.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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