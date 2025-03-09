Тренер «Ланса» Стилл о том, что его жена была в коме: «Понятно, что в жизни есть вещи поважнее футбольного матча. Но мне платят за это, и я говорю себе, что это мой долг»

Тренер «Ланса» рассказал, как справляется с работой после комы жены.

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«Это волнительно... Понятно, что в жизни есть вещи поважнее футбольного матча и удара в верхний угол.

Я был честен с ребятами, моя жена была в коме. Нужно было быть с ней и заботиться о ней. Команда отреагировала замечательно. Сейчас она стабильна, все хорошо. Это самое главное. Сегодня мы взяли три очка [против «Марселя»], это хорошо.

Как оставаться профессионалом в такие моменты? Мне платят за это, я говорю себе, что это мой долг. Когда я вернулся в прошлую субботу, я знал, что она находится в лучшем месте для лечения. Я спросил ее, стоит ли мне уходить, и она сказала «да».

Я благодарю своих сотрудников и братьев, которые были с ней, когда меня не было. Вот так, дела понемногу продвигаются вперед, это займет столько времени, сколько потребуется. Я могу только поблагодарить ребят», – сказал главный тренер «Ланса » на пресс-конференции.