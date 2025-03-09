Маскерано о Месси: «Лео намного лучше. Есть шанс, что он будет в составе против «Шарлотт», если все пойдет хорошо»

Хавьер Маскерано сообщил, что Лионель Месси может сыграть против «Шарлотт».

«Интер Майми» сегодня примет «Шарлотт» в рамках МЛС . Матч пройдет в 23:00 по московскому времени.

Ранее 37-летний нападающий пропустил два матча подряд. Главный тренер «Интер Майми» решил дать аргентинцу отдохнуть в качестве меры предосторожности от возможных травм. Утверждалось, что Месси почувствовал усталость, сыграв 3 матча в течение семи дней.

«Лео намного лучше. Мы настроены оптимистично, и если все пойдет хорошо, есть шанс, что он будет в составе.

Посмотрим, но нам все равно нужно провести тренировку. Очевидно, я никогда ничего не гарантирую, когда впереди еще тренировки», – заявил главный тренер «Интер Майми» Маскерано .

Маскерано о том, что Месси пропустил 2 матча кряду: «Играть без лучшего футболиста в мире тяжело. Но мы не хотим, чтобы он переутомился»