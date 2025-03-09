Салах о Слоте в перерыве с «Саутгемптоном»: «Он был недоволен нами. «Ливерпуль» был небрежен и медлителен в 1-м тайме – не думаю, что мы играли хорошо»
Мохамед Салах сказал, что Арне Слот был недоволен 1-м таймом с «Саутгемптоном».
«Ливерпуль» вчера обыграл «Саутгемптон» (3:1) в 28-м туре АПЛ. После первого тайма мерсисайдцы уступали со счетом 0:1.
«Было немного разочарования. Он [Слот] был недоволен нами. Мы были небрежны и медлительны в первом тайме.
Не думаю, что сегодня мы играли хорошо. Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов или Премьер-лигу, вы должны выигрывать эти матчи именно так», – сказал вингер «Ливерпуля» Premier League Productions после матча.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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