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Панов о казино: «Это было классное место: атмосфера, красивые девушки, крупье, музычка, питание. Однажды пришел, и человек 100 тысяч долларов проиграл за 2 минуты. Сейчас ничего не изменилось»

Александр Панов рассказал, что любил бывать в казино.

– Я любил казино, наверное, как и все.

– Вы же выступали против закрытия казино в России.

– Ну, естественно, потому что я считаю, что это неправильно. Потому что должно быть развлечение для людей, которые хотят прийти.

Мы когда в казино приходили, это было классное место, я не скажу, что это плохо. Если ты воруешь деньги государства, понятно, что это плохо. И ты проигрываешь там, это нормально. Но люди, которые зарабатывают свои деньги, должны иметь какое-то развлечение. Я считал, что в казино ты можешь испытать свою удачу. Ведь там хорошая атмосфера, красивые девушки, крупье, музычка, питание. Мы же кушали там бесплатно, люди алкоголь разносили, тоже хорошо. Такая атмосфера своеобразная, но приятная. Приходил просто в казино, часа 4-5 там сидел, просто кайфовал от атмосферы. Мы играли в покер в основном, кто-то в рулетку, чисто развлечение того времени, которое просто было.

От того, что закрыли и они стали подпольными, ничего не изменилось. Только сама специфика: туда надо попасть теперь какими-то кривыми путями, но все равно попадают ради того, чтобы поиграть. Это глупость какая-то реально, я не могу понять смысл этого всего.

– А у вас был какой-то очень большой проигрыш в одну игру?

– Нет, а при мне люди проигрывали. Вот я помню на Пушкинской когда было казино, около метро, я пришел и человек 100 тысяч долларов проиграл за 2 минуты. Просто ставил в рулетку по 10 тысяч долларов, я такой: «Ничего себе». И просто раз – и проиграл. Ну, наехал на этого крупье и ему такие: «Ой, ничего себе». Я первый раз такое увидел, чтобы просто 100 тысяч проиграли за минуту, не выиграв ничего, – рассказал экс-игрок сборной России.

Панов об участии в нападениях в 90-х: «Грабили. А что делать? Раскаяния нет. Такая жизнь была – либо ты, либо тебя»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Okko Спорт»
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