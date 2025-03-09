Панов о том, почему не перешел в «Спартак» в 99-м: «Патриотизм Петербурга для меня не просто слова. Я хотел уехать в Европу из «Зенита», отдать клубу должное вознаграждение»

Александр Панов рассказал, почему не перешел в «Спартак» из «Зенита».

– В 1999 году вас позвали в «Спартак», где играли ваши партнеры по сборной и друзья. В целом это был великий клуб, который побеждал, побеждал и побеждал. Почему вы тогда отказали?

– А все очень банально просто: патриотизм города Санкт-Петербург. Для меня это были не просто слова какие-то. Я вырос как игрок, как человек, состоялся в этом городе как личность.

Я мог, конечно, перейти в «Спартак», и наверное, мог бы добиться каких-то еще других результатов в своей жизни, но для меня, как человека из Петербурга, Москва, «Спартак», противостояние, там много всего было. И болельщики очень просили меня не переходить в стан красно-белых. По объективным, может быть, причинам. Но я и сам не то чтобы не хотел, я хотел в европейский клуб попасть из «Зенита». То, что мне удалось (перейти в Сент-Этьен в 2000 году – Спортс’‘) .

Я хотел уехать в Европу из «Зенита », понимаете? Мне хотелось отдать должное школе, клубу за ту работу, которую они со мной провели. Это как вознаграждение моего жизненного путь – дать им возможность, чтобы они продали меня в европейский клуб, а не в российский какой-то.

Но «Спартак» для меня всегда был, есть и остается командой, которую я люблю, за которую болею, переживаю. Сейчас я за них болею и играю за ветеранов, езжу с ними по городам и очень классно себя ощущаю. И на трибуне фанатской я себя ощущал прекрасно, – сказал экс-игрок сборной России.