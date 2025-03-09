Чалханоглу о словах Индзаги про трофеи «Интера»: «У тренера правильный настрой. Мы хотим выиграть требл и дать нашим болельщикам что-то важное, но это долгий путь»

Хакан Чалханоглу заявил о желании «Интера» завоевать требл.

Ранее главный тренер «нерадзурри» Симоне Индзаги допустил, что команда может выиграть три или четыре трофея в этом сезоне.

«Я думаю, что у тренера правильный настрой, мы хотим [выиграть] требл и дать нашим болельщикам что-то важное. Но это долгий путь, и мы должны идти к нему шаг за шагом», – сказал Sky Sport полузащитник «Интера».

Индзаги упомянул требл после победы над «Фейеноордом». Сегодня тренер «Интера» поправил себя: «Стоило сказать о квадрупле, мы еще на клубном ЧМ сыграем»