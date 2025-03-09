Чемпионат Греции. ПАОК сыграет на выезде с «Каллитеей», Чалов в заявке, начало в 20:00. Спортс’’ покажет матч

ПАОК встретится с «Каллитеей» в 26-м туре Суперлиги Греции.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, начало в 20:00 по московскому времени. Прокомментирует Эльвин Керимов.

Федор Чалов попал в заявку на матч и сможет сыграть, Магомед Оздоев пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.

ПАОК идет на 4-м месте в таблице, «Каллитея» – 13-я.

Команда Чалова и Оздоева выиграла лишь в одном из последних трех матчей, но гарантировала попадание в топ-4 и примет участие в плей-офф после завершения регулярного этапа Суперлиги

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