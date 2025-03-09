Романцев против полиграфа для судей: «Подобная процедура просто унизительна. Тем более выданные им данные не считаются доказательством вины»

Олег Романцев против использования полиграфа для арбитров.

— Бывший глава судейского комитета Хачатурянц выступил за возвращение полиграфа. Неужели он считает, что такими методами мы решим проблемы судейства? И не кажется ли вам, что это говорит об отсутствии веры в объективность и порядочность наших арбитров?

— Ох уж это судейство! Ну сколько можно? Еще и про полиграф, который во всем мире используют для выявления преступников. Ведь в нашем футболе, посмешив народ, мы от него уже отказывались — и вновь за старое! Тем более выданные им данные не имеют юридической силы и не считаются доказательством вины.

Приведу пример: когда мы иногда после выходного измеряли у игроков давление, чтобы выстроить тренировочную нагрузку, то вели они себя по-разному. Были ребята, которых это процедура абсолютно не волновала — гулял или не гулял, а давление в норме. А находились те, кто капли в рот накануне не брал, но как только они видели доктора с аппаратом, у них трясучка начиналась и давление прыгало.

Уверен, у многих, кто общался с полиграфом, такое тоже случалось. Да и мало ли, какие каверзные вопросы могут задавать по судейской линии. К тому же я считаю подобную процедуру просто унизительной. И складывается впечатление, что те, кто ратует за нее, преследуют какие-то свои интересы.

Словом, возможное возвращение детектора лжи говорит о беспомощности тех, кто такой неуклюжей попыткой создает видимость поиска для решения уже набившей оскомину проблемы. Грустно, – сказал бывший тренер «Спартака».