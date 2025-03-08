«МЮ» потребует 15 млн фунтов за трансфер Каземиро летом. Хавбека купили за 60 млн в 2022-м (MEN)
«Манчестер Юнайтед» готов продать Каземиро дешевле 20 млн фунтов.
Как сообщает Manchester Evening News, за трансфер бразильского полузащитника летом манкунианцы потребуют 15 миллионов фунтов.
Считается, что продажа 33-летнего игрока поможет клубу избежать убытков и нарушения финансовых правил АПЛ.
«Юнайтед» купил Каземиро у «Реала» за 60 миллионов фунтов в 2022 году. Статистику хавбека можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Manchester Evening News
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