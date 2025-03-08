Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»
Антонио Рюдигер может пропустить игру с «Райо Вальекано».
Защитник «Реала» сегодня не тренировался вместе с командой из-за заболевания, похожего на грипп.
Участие немецкого футболиста в завтрашнем матче вызывает серьезные сомнения. В «Реале» не хотят рисковать здоровьем игрока накануне ответной игры с «Атлетико» в Лиге чемпионов.
Матч «Реал» – «Райо Вальекано» состоится 9 марта и начнется в 18:15 по московскому времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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