Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»

Антонио Рюдигер может пропустить игру с «Райо Вальекано».

Защитник «Реала » сегодня не тренировался вместе с командой из-за заболевания, похожего на грипп.

Участие немецкого футболиста в завтрашнем матче вызывает серьезные сомнения. В «Реале» не хотят рисковать здоровьем игрока накануне ответной игры с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Матч «Реал» – «Райо Вальекано» состоится 9 марта и начнется в 18:15 по московскому времени.