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Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»

Антонио Рюдигер может пропустить игру с «Райо Вальекано».

Защитник «Реала» сегодня не тренировался вместе с командой из-за заболевания, похожего на грипп. 

Участие немецкого футболиста в завтрашнем матче вызывает серьезные сомнения. В «Реале» не хотят рисковать здоровьем игрока накануне ответной игры с «Атлетико» в Лиге чемпионов. 

Матч «Реал» – «Райо Вальекано» состоится 9 марта и начнется в 18:15 по московскому времени. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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logoРеал Мадрид
logoАнтонио Рюдигер
logoРайо Вальекано
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