Трамп о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой: «Тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо»
Дональд Трамп высказался о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике c участием 48 сборных.
«Думаю, тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо», – сказал Трамп, предлагавший в феврале Канаде стать 51-м штатом США.
Также президент США отложил до 2 апреля введение 25-процентных пошлин на поставляемые из Мексики и Канады товары.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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