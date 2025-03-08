Трамп о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой: «Тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо»

Дональд Трамп высказался о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике c участием 48 сборных.

«Думаю, тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо», – сказал Трамп , предлагавший в феврале Канаде стать 51-м штатом США.

Также президент США отложил до 2 апреля введение 25-процентных пошлин на поставляемые из Мексики и Канады товары.