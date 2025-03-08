  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Трамп о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой: «Тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо»
11

Трамп о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой: «Тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо»

Дональд Трамп высказался о ЧМ-2026 на фоне трений с Канадой и Мексикой.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике c участием 48 сборных.

«Думаю, тем увлекательнее. Напряженность – это хорошо», – сказал Трамп, предлагавший в феврале Канаде стать 51-м штатом США.

Также президент США отложил до 2 апреля введение 25-процентных пошлин на поставляемые из Мексики и Канады товары.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
logoЧМ-2026
Джастин Трюдо
logoДональд Трамп
Политика
бизнес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трамп возглавил оргкомитет ЧМ-2026: «Для США большая честь проводить такой турнир»
30сегодня, 03:33
Беттмэн о политическом конфликте США и Канады: «Если канадский доллар упадет, это усложнит ситуацию. НХЛ будет рада стать примером правильного взаимодействия стран»
66 марта, 11:56
Премьер Канады Трюдо: «Продолжим освистывать гимн США, наверное. Мы оскорблены и злы. Мы освистываем не команды, а политику, направленную ​​на то, чтобы навредить нам»
866 марта, 06:55
Главные новости
Баринов выбыл на 4 недели из-за защемления мениска (Иван Карпов)
417 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Факела», ЦСКА примет «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Спартак» сыграет с «Рубином» в воскресенье
37243 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» против «Осасуны», «Реал» и «Атлетико» проведут матчи в воскресенье
152 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Монцы», «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
5сегодня, 06:28
Маршанд во «Флориде» и другие сделки дедлайна НХЛ, «Краснодар» выиграл впервые за 6 матчей, «Локо» опять без победы, Щербакова сыграет Белоснежку, Великобритания судится с Абрамовичем и другие новости
13сегодня, 06:10
Хотим сделать тесты, квизы и игры на Спортсе’’ лучше! Расскажите о своем опыте и предложите, как их можно улучшить
сегодня, 06:00Опрос
Олег Романцев: «Давайте верить в золотую весну «Спартака»! Еще после матча в Питере сказал, что за такую команду и ее тренера хочется болеть»
29сегодня, 05:48
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
5сегодня, 05:25
Инфантино подарил Трампу персонализированный мяч к ЧМ-2026: «Мы здесь для того, чтобы провести лучшее, чем когда-либо, шоу на планете»
36сегодня, 04:42Фото
Трамп возглавил оргкомитет ЧМ-2026: «Для США большая честь проводить такой турнир»
30сегодня, 03:33
Ко всем новостям
Последние новости
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5 минут назад
Хавбек «Факела» Щетинин перед «Зенитом»: «Рассчитываем на победу. Будет тяжелая игра с неприятным соперником, но все зависит от нас»
227 минут назад
«Байер» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
38 минут назад
Первая лига. «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0, «Сочи» встретится с «Уралом» в воскресенье
1148 минут назад
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
4сегодня, 06:38
«Бавария» – «Бохум». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
сегодня, 05:58
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
сегодня, 05:35
ЦСКА – «Химки». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:54
«Факел» – «Зенит». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
4сегодня, 04:22
Миралем Пьянич: «Стадионы в России фантастические. Здорово, что началась стройка новой базы ЦСКА. Она должна быть лучше»
1сегодня, 04:12