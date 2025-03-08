Трамп возглавил оргкомитет ЧМ-2026: «Для США большая честь проводить такой турнир»

Дональд Трамп возглавил комитет по подготовке к ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

«Для нашей страны большая честь проводить такой турнир», – сказал президент США.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля с участием 48 сборных.