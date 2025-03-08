Трамп возглавил оргкомитет ЧМ-2026: «Для США большая честь проводить такой турнир»
Дональд Трамп возглавил комитет по подготовке к ЧМ-2026.
Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.
«Для нашей страны большая честь проводить такой турнир», – сказал президент США.
ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля с участием 48 сборных.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости