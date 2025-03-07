«Ювентусу» интересны Лукман и Эдерсон из «Аталанты» – каждый стоит 60 млн евро. Ретеги тоже нравится туринцам
«Ювентус» проявляет интерес к трем футболистам «Аталанты».
La Gazzetta dello Sport сообщает, что внимание туринцев привлекли вингер Адемола Лукман, форвард Матео Ретеги и хавбек Эдерсон Лоуренсо.
Туринцы уже наводили справки насчет 27-летнего футболиста сборной Нигерии. За него, как и за бразильского полузащитника, придется бороться с английскими клубами.
Отмечается, что за каждого придется заплатить столько же, сколько за Тена Копмейнерса прошлым летом: примерно по 60 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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