Мир РПЛ не попала в топ-10 в Европе по доходам от продажи билетов. Российские клубы заработали 52 млн евро в сезоне-2022/23 – в 20 раз меньше английских

Клубы Мир РПЛ зарабатывают на билетах почти в 20 раз меньше, чем команды АПЛ.

Согласно отчету УЕФА , участники чемпионата России в сезоне-2022/23 получили от посетителей стадионов в общей сложности 52 млн евро.

В десятку лучших по доходам от продажи билетов попали:

1. Англия – 995 млн евро.

2. Испания – 580 млн евро.

3. Германия – 519 млн евро.

4. Италия – 425 млн евро.

5. Франция – 421 млн евро.

6. Нидерланды – 178 млн евро.

7. Шотландия – 130 млн евро.

8. Бельгия – 100 млн евро.

9. Швейцария – 94 млн евро.

10. Турция – 87 млн евро.

Российские команды заработали столько же, сколько и израильские, и делят с ними 13-е место в Европе.