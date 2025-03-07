Коло-Муани о «ПСЖ»: «Француз в Париже за 90 млн евро испытывает большое давление. Я не справился с этим. Мне больно, но я ни о чем не жалею»
Рандаль Коло-Муани назвал причину неудачи в «ПСЖ».
Нападающий, приобретенный за 90 млн евро у «Айнтрахта», забил 11 голов и отдал 7 ассистов в 54 матчах за парижан. Этой зимой 26-летний игрок перешел «Ювентус» на правах аренды.
«Француз в Париже, который еще и стоил 90 млн евро, испытывает большое давление, и не каждый может с этим справиться. Я не справился.
У меня были возможности, но я не смог ими воспользоваться. Мне больно, но, как я уже сказал, это футбол, и я ни о чем не жалею», – отметил Коло-Муани в интервью La Repubblica.
Коло-Муани – игрок месяца в Серии А. У арендованного у «ПСЖ» форварда «Юве» 4+1 в 4 матчах февраля
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: GFFN
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