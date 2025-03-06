Коло-Муани – игрок месяца в Серии А. У арендованного у «ПСЖ» форварда «Юве» 4+1 в 4 матчах февраля
Рандаль Коло-Муани признан лучшим игроком февраля в Серии А.
Арендованный зимой у «ПСЖ» нападающий «Ювентуса» забил 4 гола и отдал 1 ассист в 4 февральских матчах.
Француз победил в голосовании болельщиков на сайте Серии А в сочетании с показателями индивидуальной статистики.
Он опередил Анхелиньо («Рома»), Нико Паса («Комо»), Кристиана Пулишича («Милан»), Матео Ретеги («Аталанта») и Маттию Дзакканьи («Лацио»).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Серии А
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