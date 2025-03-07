«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)

Эстин Мбайе перешел из «Нью-Йорк Ред Буллс» в «Милан».

Об этом сообщает ESPN.

«Россонери» подписали центрального защитника сборной США U16 как свободного агента, но заплатят американскому клубу за его подготовку согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферам.

У Мбайе есть немецкий паспорт, что позволило ему отправиться в Европу не в 18, а в 16 лет. Также у игрока есть возможность выступать за сборную Сенегала.

Ожидается, что в «Милане » Мбайе сперва начнет выступать за юношескую команду.