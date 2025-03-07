«Милан» подписал центрального защитника сборной США U16 Мбайе (ESPN)
Эстин Мбайе перешел из «Нью-Йорк Ред Буллс» в «Милан».
Об этом сообщает ESPN.
«Россонери» подписали центрального защитника сборной США U16 как свободного агента, но заплатят американскому клубу за его подготовку согласно регламенту ФИФА по статусу и трансферам.
У Мбайе есть немецкий паспорт, что позволило ему отправиться в Европу не в 18, а в 16 лет. Также у игрока есть возможность выступать за сборную Сенегала.
Ожидается, что в «Милане» Мбайе сперва начнет выступать за юношескую команду.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
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