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  • Мареска о Джеймсе в полузащите: «Я вижу его в этой роли с самого первого дня – можете спросить Риса, я присылал ему видео. Он фантастический игрок, наш капитан»
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Мареска о Джеймсе в полузащите: «Я вижу его в этой роли с самого первого дня – можете спросить Риса, я присылал ему видео. Он фантастический игрок, наш капитан»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска оценил победу над «Копенгагеном».

Лондонский клуб выиграл первый матч 1/8 финала Лиги конференций со счетом 2:1. 

«Очень важная победа по многим причинам. Это была игра на выбывание. Они удивили нас. Они играли в пять защитников, мы этого не ожидали».

О травме Гюсто

«С ним все в порядке, ему лучше. Мне сказали, что он может быть готов к воскресной игре, так что, надеюсь, мы сможем выпустить его в воскресенье».

Об игре Риса Джеймса в полузащите

«Мы знаем, насколько он важен для нас. Он наш капитан, фантастический игрок. Нам нужно, чтобы он был здоров, это наш долг, наша цель, потому что он наверняка поможет нам.

Он может играть на многих позициях, потому что хорошие игроки могут играть на многих позициях. Можете спросить Риса: на следующий день после того, как я подписал контракт с «Челси», я отправил ему видео о том, что вижу его в роли полузащитника. Я вижу Риса как полузащитника. С самого первого дня.

Когда он был в отпуске, я отправил ему ролик о том, как он может стать полузащитником. Он играл на позиции крайнего защитника, центрального. Главная цель для нас – делать так, чтобы он был здоров». 

О необходимости сохранять концентрацию

«Мы пропустили курьезный гол. Мы можем этого избегать. Это футбол, и такое может случаться. 90 минут истекли, и теперь нам предстоит провести еще 90 минут против них

Сейчас главная игра для нас – та, которая пройдет в воскресенье, и нам нужно, чтобы наши болельщики 100 минут были рядом с командой и поддерживали ее. Если мы сможем победить «Лестер» в воскресенье, то сможем сделать еще один шаг к финишу в зоне Лиги чемпионов... в топ-4 или топ-5, не знаю».

О том, боится ли он ответного матча

«Я всегда боюсь. Сейчас все внимание сосредоточено на воскресном матче, а затем у нас будет два-три дня на подготовку к еще одной сложной игре», – сказал Мареска

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football.London
logoЭнцо Мареска
logoЛига конференций УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoКопенгаген
logoЧелси
logoМало Гюсто
logoРис Джеймс
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