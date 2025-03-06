Гюсто повредил голеностоп в 1-м тайме матча «Челси» с «Копенгагеном»
Мало Гюсто не доиграл матч с «Копенгагеном» из-за травмы.
Защитник вышел на матч Лиги конференций в стартовом составе «Челси» и в середине первого тайма получил повреждение левого голеностопа.
21-летний француз был заменен на Марка Кукурелью на 25-й минуте.
В этом сезоне Гюсто принял участие в 23 матчах АПЛ и сделал один голевой пас. В Лиге конференций он провел две игры.
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости