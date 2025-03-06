Гюсто повредил голеностоп в 1-м тайме матча «Челси» с «Копенгагеном»

Мало Гюсто не доиграл матч с «Копенгагеном» из-за травмы.

Защитник вышел на матч Лиги конференций в стартовом составе «Челси » и в середине первого тайма получил повреждение левого голеностопа.

21-летний француз был заменен на Марка Кукурелью на 25-й минуте.

В этом сезоне Гюсто принял участие в 23 матчах АПЛ и сделал один голевой пас. В Лиге конференций он провел две игры.

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь .