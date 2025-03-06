«Крылья Советов» принимают «Акрон». Самарцы, поддержите команду на стадионе!
«Крылья Советов» встретятся с «Акроном» в 20-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 9 марта, в 17:30 по местному времени на стадионе «Солидарность Самара Арена».
«Крылья» по итогам 19 туров находятся на 10-й месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. «Акрон» же идет на одну строчку выше, обгоняя самарцев на три очка.
Перед игрой будет проведена автограф-сессия голкипера клуба Ивана Ломаева. Начало – в 16:00 по местному времени, в зоне гостеприимства А403. Самарцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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