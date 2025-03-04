Слот назвал «Реал» лучшей командой Европы: «Он выиграл ЛЧ в прошлом сезоне. «Ливерпулю» еще далеко до этого»
Арне Слот рассказал, какую команду считает лучшей в Европе.
Ранее главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заявил, что «Ливерпуль» был одной из лучших команд Европы в последние годы. Команды встретятся в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Приятно слышать такой комплимент, но лучшая команда Европы должна выиграть Лигу чемпионов. Нам еще далеко до этого, завтра нас ждет очень сложная игра, а затем, если мы пройдем, то и остальная часть турнира.
Я думаю, что лучшей командой в Европе на данный момент по-прежнему является «Реал», потому что он выиграл этот турнир в прошлом сезоне. Я думаю, что вы должны выиграть его, прежде чем сможете сказать, что вы лучшая команда», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Liverpool.com
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