Компани о матче «Баварии» с «Байером» в ЛЧ: «Леверкузен» заслуженно считается топ-соперником. Эти игры всегда проходят на грани, разница минимальна»
Венсан Компани высказался о противостоянии с «Байером».
«Бавария» в среду примет «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Главного тренера мюнхенцев Венсана Компани спросили о том, что делает матчи против Хаби Алонсо сложными.
«Это всегда матч между «Баварией» и «Байером». Хаби Алонсо и я завтра не сможем выйти на поле и сыграть. Обе команды обладают высоким индивидуальным мастерством и играют очень интенсивно.
В трех матчах, что мы провели, были три разные истории. Игры всегда проходят на грани, разница минимальна. «Леверкузен» заслуженно считается топ-соперником. Мы с нетерпением ждем встречи, потому что это топовый матч», – сказал Компани.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Bayern & Germany
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