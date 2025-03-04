Компани о матче «Баварии» с «Байером» в ЛЧ: «Леверкузен» заслуженно считается топ-соперником. Эти игры всегда проходят на грани, разница минимальна»

Венсан Компани высказался о противостоянии с «Байером».

«Бавария » в среду примет «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главного тренера мюнхенцев Венсана Компани спросили о том, что делает матчи против Хаби Алонсо сложными.

«Это всегда матч между «Баварией» и «Байером ». Хаби Алонсо и я завтра не сможем выйти на поле и сыграть. Обе команды обладают высоким индивидуальным мастерством и играют очень интенсивно.

В трех матчах, что мы провели, были три разные истории. Игры всегда проходят на грани, разница минимальна. «Леверкузен» заслуженно считается топ-соперником. Мы с нетерпением ждем встречи, потому что это топовый матч», – сказал Компани.