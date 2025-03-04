Грилиш заплатил 500 фунтов за напитки для посетителей бара в английском Вашингтоне. Хавбек «Сити» пообщался и фотографировался с местными жителями

Джек Грилиш оплатил напитки для посетителей бара.

В воскресенье полузащитник «Манчестер Сити» посетил бар North Biddick Social Club, который находится в городе Вашингтон, графство Тайн-энд-Уир. Там он встретился со своим другом и братом вратаря «Эвертона» Джордана Пикфорда Ричардом Логаном.

Информация о приезде футболиста быстро распространилась в социальных сетях, и заведение наполнилось людьми. Из-за этого Грилиш был вынужден уйти, но перед этим он пообщался и сфотографировался с местными жителями, а также положил 500 фунтов стерлингов на барную стойку, чтобы заплатить за напитки остальных посетителей.

«Джек был настоящим джентльменом, и 500 фунтов стерлингов хватило бы, чтобы раздавать по пинте всему бару в течение несколько часов. Какой же он был звездой, он может вернуться в любое время», – сказал один из местных жителей.

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