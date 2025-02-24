Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»

Массимо Каррера допустил, что Россию вернут в международные турниры в этом году.

«Возвращение российских клубов в еврокубки? Надеюсь, скоро это произойдет. Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идет не только за чемпионство, но и за места в еврокубках», — сказал бывший тренер «Спартака ».