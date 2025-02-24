Каррера об РПЛ: «Возможно, в этом сезоне борьба идет и за места в еврокубках»
Массимо Каррера допустил, что Россию вернут в международные турниры в этом году.
«Возвращение российских клубов в еврокубки? Надеюсь, скоро это произойдет. Возможно, в этом сезоне РПЛ борьба идет не только за чемпионство, но и за места в еврокубках», — сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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