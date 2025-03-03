Коллина заявил, что быть судьей сегодня сложнее из-за оскорблений на поле и в интернете: «Это рак, который может убить футбол. Сейчас все стало хуже»
Глава судейского комитета ФИФА заявил, что сегодня быть судьей сложнее, чем когда-либо, из-за оскорблений от тренеров на поле и болельщиков в интернете.
«Судить матчи никогда не было легко. Но сейчас это стало еще сложнее, чем раньше. Ответственность за принятие решений – это очень важно. Интерес к футболу огромен, особенно на высшем уровне. Это усложняет работу судей.
К сожалению, это происходит постоянно. Есть люди, которые ищут заговоры и находят что-то нечистое даже там, где этого нет. Сейчас все стало хуже по сравнению с моими временами, когда социальных сетей просто не существовало.
Другая проблема – это оскорбления в адрес судей, особенно в любительском и юношеском футболе. Нам нужно обратить на это внимание. Я уже говорил, что это рак, который может убить футбол. И я по-прежнему убежден в этом. Я не могу понять, как родители мальчиков и девочек, которые играют в футбол, могут оскорблять судью, который им помогает.
Этот опыт может быть важен не только для их будущего в футболе, ведь лишь 0,0001% из них станут профессиональными игроками. Но все они вырастут и станут мужчинами и женщинами. А тот опыт, который они получат в юношеском футболе, может помочь им в жизни», – сказал председатель судейского комитета ФИФА в интервью Sky News.
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