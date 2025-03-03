Форвард ПАОК Саматта после победы над «Астерасом»: «Мы переломим ход чемпионата. Будет трудно, но вместе попробуем»
Команды встречались в 25-м туре Суперлиги Греции, Спортс’’ показал матч в прямом эфире. Комментировал Эльвин Керимов.
На 24-й минуте Тайсон открыл счет после передачи Мбваны Саматты, на 51-й Саматта отличился сам. Магомед Оздоев вышел в старте и был заменен на 76-й минуте, Федор Чалов пропустил игру из-за простуды.
ПАОК гарантировал попадание в топ-4 за один тур до окончания регулярного этапа Суперлиги Греции, отрыв от «Ариса» увеличился до пяти очков. Команда Рэзвана Луческу идет 4-й, «Астерас» – 7-й.
Саматта считает, что команда способна побороться за чемпионство.
«Я доволен тем, как идут дела сейчас, а также тем, как мы работаем. В любом случае я счастлив быть в ПАОК, мы отличная команда.
Ничего не изменилось: я стараюсь так же, как и всегда, меня поддерживают и любят. В футболе никогда не получается так, как хочется.
Никому не нравится пропускать и проигрывать в течение сезона, мы толкаем себя вперед. В команде все помогают друг другу и хотят найти способ вернуться наверх.
Это будет трудно, но мы вместе попробуем это сделать. Мы найдем способ переломить ход чемпионата», – заявил нападающий ПАОК.
В следующем матче ПАОК 9 марта сыграет на выезде с «Каллитеей», Спортс’’ покажет в прямом эфире. Начало в 20:00 по московскому времени.
Оздоев помог ПАОК победить – точно будут в топ-4, теперь поборются за золото
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