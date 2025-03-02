Араухо набрал 15 очков с «Сосьедадом», у Мартина – 12. Популярность обоих защитников «Барсы» – ниже 2%
«Барселона» дома разгромила «Реал» Сосьедад в 26-м туре (4:0).
Во 2-м тайме Рональд Араухо за 4 минуты сделал 1+1. За игру у защитника «Барселоны» 15 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, +4 за сухой матч), его выбрали 1,83% игроков.
12 очков набрал защитник Жерар Мартин (+2 за игру, +6 за гол, +4 за сухой матч), его выбрали всего 5 фэнтези-менеджеров (0,06%).
Оба защитника впервые забили в сезоне Ла Лиги.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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