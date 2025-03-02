Иско набрал 10 очков за 1+1 с «Реалом». У полузащитника «Бетиса» 5+2 в 11 матчах Ла Лиги

«Бетис» дома одержал волевую победу над «Реалом» в 26-м туре (2:1).

Иско принял участие в обоих голах «Бетиса »: отдал ассист на Джонни Кардозо в 1-м тайме и реализовал пенальти во 2-м.

За игру у полузащитника 10 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, -1 за желтую карточку), его выбрали 3,36% игроков.



В чемпионате у Иско 5+2 в 11 матчах.