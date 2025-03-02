Иско набрал 10 очков за 1+1 с «Реалом». У полузащитника «Бетиса» 5+2 в 11 матчах Ла Лиги
«Бетис» дома одержал волевую победу над «Реалом» в 26-м туре (2:1).
Иско принял участие в обоих голах «Бетиса»: отдал ассист на Джонни Кардозо в 1-м тайме и реализовал пенальти во 2-м.
За игру у полузащитника 10 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +5 за гол, +3 за ассист, -1 за желтую карточку), его выбрали 3,36% игроков.
В чемпионате у Иско 5+2 в 11 матчах.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости