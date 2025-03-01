Анна Михалкова посетила игру «Зенита» и ЦСКА. Петербуржцы подарили актрисе футболку: «Спасибо за поддержку, Анна Никитична 💙»

Анна Михалкова посетила матч «Зенита» с ЦСКА.

Встреча 19-го тура Мир РПЛ проходила в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0).

На игре присутствовала актриса Анна Михалкова. «Зенит » подарил дочери режиссера Никиты Михалкова футболку с ее фамилией и поблагодарил за поддержку.

«Спасибо за поддержку, Анна Никитична 💙. До встречи на «Газпром Арене»!» – написала пресс-служба клуба.

Фото: t.me/fczenit