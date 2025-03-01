Зделар дебютировал за «Зенит» в матче против ЦСКА, откуда он перешел зимой. Хавбек заменил Эраковича на 62-й

Саша Зделар дебютировал за «Зенит».

Сербский полузащитник заменил Страхиню Эраковича на 62-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (0:0, второй тайм).

Зделар перешел в «Зенит » из ЦСКА в последний день зимнего трансферного окна.