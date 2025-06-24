Луис Суарес: «Энрике и маэстро Табарес – самые важные тренеры в моей карьере. У «Интер Майами» есть инструменты для борьбы с «ПСЖ»

Луис Суарес высказался относительно матча против «ПСЖ».

«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира и сыграет против «ПСЖ».

«Луис Энрике и маэстро Табарес (бывший главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес – Спортс’‘) в сборной – самые важные тренеры в моей карьере.

Мы понимаем, что будет трудно играть против действующего победителя Лиги чемпионов, но у нас есть инструменты, необходимые для борьбы с ними.

Мы должны попытаться исправить некоторые ошибки, которые мы иногда допускаем, которые в такого рода матчах, как против «ПСЖ », могут обойтись очень дорого», – сказал нападающий «Интер Майами » Луис Суарес .