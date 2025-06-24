Луис Суарес: «Энрике и маэстро Табарес – самые важные тренеры в моей карьере. У «Интер Майами» есть инструменты для борьбы с «ПСЖ»
Луис Суарес высказался относительно матча против «ПСЖ».
«Интер Майами» вышел в 1/8 финала клубного чемпионата мира и сыграет против «ПСЖ».
«Луис Энрике и маэстро Табарес (бывший главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес – Спортс’‘) в сборной – самые важные тренеры в моей карьере.
Мы понимаем, что будет трудно играть против действующего победителя Лиги чемпионов, но у нас есть инструменты, необходимые для борьбы с ними.
Мы должны попытаться исправить некоторые ошибки, которые мы иногда допускаем, которые в такого рода матчах, как против «ПСЖ», могут обойтись очень дорого», – сказал нападающий «Интер Майами» Луис Суарес.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
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