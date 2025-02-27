Уголовное дело против владельца «Монако» Рыболовлева закрыто – в 2017-м бизнесмена обвинили в коррупции и незаконном влиянии. Использование содержимого телефона его адвоката признано неправомерным

Уголовное дело против Дмитрия Рыболовлева было прекращено апелляционным судом.

Напомним, в 2018 году владельцу «Монако» выдвинули обвинения по делу о коррупции и незаконном влиянии, которое было возбуждено генпрокурором Монако еще в сентябре 2017 года. Тогда Рыболовлев, как сообщалось, использовал свои связи в правительстве княжества, чтобы обеспечить нужный исход уголовному делу в отношении арт-дилера Ива Бувье.

В ходе расследования следственный судья Эдуард Левро использовал содержимое телефона адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Из многочисленных сообщений, электронных писем и звонков было установлено, что бизнесмен поддерживал тесные связи с высшими полицейскими и судебными органами княжества, что подтверждалось многочисленными льготами и подарками.

«Именно на основании сообщений, незаконно извлеченных из этого телефона, было начато судебное расследование в Монако. Как и швейцарские суды, отклонившие дело несколько месяцев назад, Апелляционный суд Монако постановил, что обыск и задействование устройства противоречат статье 8 Европейского суда по правам человека.

Единственно возможным решением была отмена всей этой грязной процедуры, в ходе которой в 2018 году Дмитрию Рыболовлеву и Татьяне Бершеде были несправедливо предъявлены обвинения.

Никаких уголовных дел [против них] больше не возбуждено. Они полностью и окончательно оправданы», – сообщили адвокаты Рыболовлева и Бершеды.

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