Лисину сливали состав соперников «Спартака» дважды, он нес его Тедеско: «Высокопоставленный журналист, болеющий за клуб, говорит: «Хочу помочь». Комично: приехал тренер из Европы, а я к нему с таким безумием»

Антону Лисину сливали составы соперников «Спартака», он нес их Доменико Тедеско.

– То ли третий, то ли четвертый матч Тедеско. Звонит высокопоставленный журналист, который болеет за «Спартак». Мы с ним приятельствуем.

Он говорит: «Мне очень симпатичен новый тренерский штаб, поэтому хочу помочь. Давай ты не будешь спрашивать, откуда у меня информация, но я могу назвать тебе состав соперника на следующий матч. Готов?»

– Похоже на пранк.

– Я тоже настороженно отнесся, но взял ручку и записал состав, который он надиктовал.

– И реально понес его Тедеско?

– Согласен, выглядит комично: приехал тренер из Европы, а я к нему с таким безумием.

Говорю: «Доменико , в моей практике такое впервые. Можешь относиться как угодно, можешь верить или не верить, но я не могу не поделиться. Мне сказали состав соперника на ближайший матч. Вот, держи его, а дальше уже сам решай. Можешь сразу в урну выбросить».

– Реакция Тедеско?

– Очень корректная. Говорит: «Хорошо, давай». Ну и все – ждем игру.

День матча, час с небольшим до свистка, приносят протокол. Тедди говорит: «Так, Тони, зайди-ка в тренерскую». Захожу, а они с Хинкелем сидят с протоколом: «Ну что, по именам все так, как ты сказал. Давайте расставлять».

Тедеско рисует схему на планшете и говорит: «Вот черти, они нас отзеркалили!»

– Весело как.

– Весело было дальше. Мы сыграли, мне на неделе опять звонит тот же человек и говорит: «Сказать состав на следующий матч?» Я, конечно, опять записываю и несу Тедеско.

Он уже совсем по-другому воспринимает: оживленно берет его, изучает, начинает подстраиваться. Приносят в день игры протокол – опять точное попадание, состав верный.

– Долго это продолжалось?

– Все, больше человек не звонил, – сказал в интервью Спортсу’’ Лисин, бывший пресс-атташе «Спартака ».

«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?