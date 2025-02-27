Лисину сливали состав соперников «Спартака» дважды, он нес его Тедеско: «Высокопоставленный журналист, болеющий за клуб, говорит: «Хочу помочь». Комично: приехал тренер из Европы, а я к нему с таким безумием»
– То ли третий, то ли четвертый матч Тедеско. Звонит высокопоставленный журналист, который болеет за «Спартак». Мы с ним приятельствуем.
Он говорит: «Мне очень симпатичен новый тренерский штаб, поэтому хочу помочь. Давай ты не будешь спрашивать, откуда у меня информация, но я могу назвать тебе состав соперника на следующий матч. Готов?»
– Похоже на пранк.
– Я тоже настороженно отнесся, но взял ручку и записал состав, который он надиктовал.
– И реально понес его Тедеско?
– Согласен, выглядит комично: приехал тренер из Европы, а я к нему с таким безумием.
Говорю: «Доменико, в моей практике такое впервые. Можешь относиться как угодно, можешь верить или не верить, но я не могу не поделиться. Мне сказали состав соперника на ближайший матч. Вот, держи его, а дальше уже сам решай. Можешь сразу в урну выбросить».
– Реакция Тедеско?
– Очень корректная. Говорит: «Хорошо, давай». Ну и все – ждем игру.
День матча, час с небольшим до свистка, приносят протокол. Тедди говорит: «Так, Тони, зайди-ка в тренерскую». Захожу, а они с Хинкелем сидят с протоколом: «Ну что, по именам все так, как ты сказал. Давайте расставлять».
Тедеско рисует схему на планшете и говорит: «Вот черти, они нас отзеркалили!»
– Весело как.
– Весело было дальше. Мы сыграли, мне на неделе опять звонит тот же человек и говорит: «Сказать состав на следующий матч?» Я, конечно, опять записываю и несу Тедеско.
Он уже совсем по-другому воспринимает: оживленно берет его, изучает, начинает подстраиваться. Приносят в день игры протокол – опять точное попадание, состав верный.
– Долго это продолжалось?
– Все, больше человек не звонил, – сказал в интервью Спортсу’’ Лисин, бывший пресс-атташе «Спартака».
«На тренировку Тедеско прилетел шпионский дрон». Каково работать в «Спартаке»?
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