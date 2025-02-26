Мостовой о популярности футбола и хоккея: «Это как папа и мама, между ними вечный спор. Футбол масштабнее из-за размера арен и более доступный: майка, трусы – да побежал играть»

Александр Мостовой сравнил футбол и хоккей по популярности.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) опубликовал результаты исследования, проведенного Mediascope в ноябре 2024 года. Оно показало , что 40% интересующихся спортом смотрели футбольные трансляции либо читали статьи о футболе за последние шесть месяцев. По 27% набрали хоккей и фигурное катание.

«Это два самых популярных вида спорта в России, между ними вечный спор. Это как папа и мама. Другое дело, что преимущество футбола в том, что он более масштабный.

На футбол ходят по 70-100 тысяч зрителей, а на хоккей – по 10-20 тысяч. И дело в размерах арен, так заведено. Плюс футбол – более доступный вид спорта: майка, трусы – да побежал играть.

На хоккей же надо купить экипировку, коньки, а если это ребенок, то постоянно все менять, потому что он вырастает из прошлой одежды.

Может быть, из-за этого я в детстве и выбрал футбол. Все равно правда будет у каждого своя», – смеясь сказал бывший полузащитник футбольного «Спартака» и сборной России.

Фетисов об опросе Mediascope: «У футболистов пустые трибуны. Президент России играет в хоккей, это самый популярный вид спорта»