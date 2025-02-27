«Сабах» Василия Березуцкого вышел в полуфинал Кубка Азербайджана, разгромив «Сумгаит» – 4:0

Василий Березуцкий вывел свою команду в полуфинал Кубка Азербайджана.

В ответном матче 1/4 финала турнира «Сабах» под руководством российского специалиста разгромил «Сумгаит » – 4:0. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

В полуфинале команда Березуцкого встретится с победителем пары «Кяпяз » – «Нефтчи ».

Василий Березуцкий возглавляет «Сабах » с ноября 2024 года. Под его руководством команда одержала 5 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения.